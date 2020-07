MIT: svolto incontro con Comitato “Salviamo Genova e Liguria” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Si è svolto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’incontro con la delegazione del Comitato Salviamo Genova e la Liguria. Scopo dell’incontro la definizione delle modalità di accertamento, come annunciato lo scorso 21 luglio dalla ministra Paola De Micheli a Genova, delle ricadute economiche negative conseguenti alle Interruzioni e code che hanno interessato la Regione Liguria in questi ultimi mesi a causa dei molti cantieri aperti per le ispezioni delle gallerie e la manutenzione ordinaria e straordinaria condotta dalla società ASPI. Hanno partecipato la ministra De Micheli, il sottosegretario Roberto Traversi e il Comitato rappresentato da Giuseppe Tagnochetti, Giampaolo Botta, Massimo ... Leggi su quifinanza

