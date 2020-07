Migranti, Alarm Phone: "Naufragio al largo della Tunisia, 24 dispersi" (Di giovedì 30 luglio 2020) Intanto non ci sono più notizie dei 17 Migranti da oltre due giorni in pericolo nel Mediterraneo Leggi su repubblica

"Ieri, secondo i media tunisini, si è verificato un naufragio vicino alle coste di Mehdia. Una persona è stata salvata dopo aver trascorso 4 giorni in mare, 24 persone sono ancora disperse. Questo è i ...

Viminale: è allarme Nordafrica «Flusso eccezionale di migranti»

ROMA Quasi 350 arrivati in totale autonomia nella notte con una miriade di barchini, altri 85 salvati dalla Guardia Costiera in acque non di competenza italiana nell'indifferenza di Malta, Libia e Fra ...

