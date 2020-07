Mercati europei giù assieme a Milano (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari, a braccetto con le altre Borse europee, in una giornata dominata dal sentiment negativo. pesano le prospettive di recessione ed i risultati delle società quotate spesso negativi. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,33%. Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +152 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,97%. Tra gli indici di Eurolandia pesante Francoforte, che segna una discesa di ben -2,42 punti percentuali, seduta drammatica per Londra, che crolla dell’1,69%, e Parigi scende dell’1,32%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2,19%. In cima alla classifica dei titoli più ... Leggi su quifinanza

