Libretto famiglia | cos’è e in quali casi può essere usato

Il Libretto famiglia viene introdotto dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, permettendo alle persone fisiche di utilizzare e remunerare una serie di attività e prestazioni di lavoro occasionale ovvero di tipo sporadico e saltuario. Le attività che si prestano ad essere remunerate tramite la formula del Libretto famiglia possono consistere in: piccoli lavori domestici giardinaggio, pulizia, manutenzione assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane insegnamento privato supplementare.

