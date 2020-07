L’Arabia Saudita Registra Un Deficit Di $ 30 Miliardi Nel Secondo Trimestre A Causa Dei Bassi Prezzi Del Petrolio (Di giovedì 30 luglio 2020) RIYADH – L’Arabia Saudita ha Registrato un disavanzo di 109,2 Miliardi di riyal ($ 29,12 Miliardi) per il Secondo Trimestre di quest’anno, a Causa dei Bassi Prezzi del Petrolio Secondo un rapporto del ministero delle finanze pubblicato martedì. Il lockdown per il coronavirus ha danneggiato quest’anno anche i settori non petroliferi del più grande esportatore mondiale di greggio, esacerbando l’impatto negativo dei minimi storici sui Prezzi sull’economia del regno, Secondo quanto riferito da Reuters. Le entrate petrolifere del Secondo Trimestre sono diminuite del 45% su base annua ... Leggi su databaseitalia

amnestyitalia : Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battag… - DatabaseItalia : L'Arabia Saudita ha registrato un disavanzo di 109,2 miliardi di riyal ($ 29,12 miliardi) per il secondo trimestre… - Leandro23870790 : RT @Leandro23870790: Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battaglia… - MikeZapMG : RT @amnestyitalia: Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battaglia è… - Leandro23870790 : Loujain al-Hathloul è famosa per la campagna per il diritto delle donne alla guida in Arabia Saudita. Questa battag… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Arabia Saudita Spagna, indipendentisti catalani «spiati come Khashoggi» dal governo Corriere della Sera