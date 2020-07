La cura Ascierto non ha effetti sui pazienti gravi di Covid. E’ utile solo in pochi casi (Di giovedì 30 luglio 2020) La cura Ascierto non ha effetti significativi sui pazienti gravi di Covid, mentre riesce a ridurre il tempo di degenza in alcuni sottogruppi selezionati di malati. Il responso arriva da uno studio internazionale condotto da La Roche, casa farmaceutica proprietaria del brevetto del Tocilizumab. Una ricerca, scrive il Mattino, che coinvolto oltre mille pazienti di diversi ospedali nel mondo (una decina in Italia). “La ricerca dunque non ha dimostrato un significativo miglioramento clinico delle condizioni di pazienti critici, esito che costituiva l’elemento centrale dello studio. Anche i principali obiettivi secondari, tra cui una differenza di mortalità a quattro settimane dall’esordio dei sintomi, non sono stati ... Leggi su ilnapolista

napolista : La cura Ascierto non ha effetti sui pazienti gravi di Covid. E’ utile solo in pochi casi Sul Mattino i risultati de… - BaianoAngela1 : @loveasachild @bohemiennepao @Occhidapanda Io conosco solo la cura Ascierto (che ha funzionato) -