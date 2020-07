La carriera politica di Salvini è a rischio in caso di processo. Ma lui non sembra preoccupato (Di giovedì 30 luglio 2020) Una legge del 2012 mette in serio pericolo la carriera politica del leader leghista Matteo Salvini in caso di processo. Non rischia soltanto una macchia sulla sua fedina penale il volto del Carroccio Matteo Salvini; infatti, nel caso di un processo con eventuale condanna per le accuse ricevute in merito ai casi Open Arms e … L'articolo La carriera politica di Salvini è a rischio in caso di processo. Ma lui non sembra preoccupato proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

StefanoFeltri : @FontanaPres deve dimettersi: usa un conto Svizzero dall'inizio della sua carriera politica (1997), multato perché… - TreStelle1 : RT @TreStelle1: @VittorioDeSant7 Anche lei aveva detto che se avessero perso il referendum costituzionale, avrebbe considerata conclusa la… - Bastian42782535 : @AzzurraBarbuto @AntonellaS7 questa foto fa venire veramente i conati di monito,un avvocaticchio furbetto di provin… - BiancoliRosella : RT @Adrian_in_it: @DavideSilvestr6 #Renzi ha fermato la carriera politica di #Salvini. E' un dato di fatto. #OpenArms - loredanagaspare : @Adrian_in_it @DavideSilvestr6 La carriera politica Salvini se l'è fermata da solo. -

Ultime Notizie dalla rete : carriera politica Esclusivo: i cinque milioni di Attilio Fontana offshore, ecco i documenti dalle Bahamas L'Espresso Green e giornalismo, Daniela Spera: "A Taranto la mia lotta per l'ambiente"

Non credi che per cambiare le cose bisogna entrare ‘nella stanza dei bottoni’ e quindi intraprendere la carriera politica? "Credo che la politica abbia un ruolo ben preciso: agire secondo la volontà ...

Agostino Depretis: un trasformista al potere

Fu esponente di spicco della Sinistra storica e nel corso della sua lunga carriera politica, aveva ricoperto anche altri importanti dicasteri. Viene considerato un trasformista, per avere creato ...

Non credi che per cambiare le cose bisogna entrare ‘nella stanza dei bottoni’ e quindi intraprendere la carriera politica? "Credo che la politica abbia un ruolo ben preciso: agire secondo la volontà ...Fu esponente di spicco della Sinistra storica e nel corso della sua lunga carriera politica, aveva ricoperto anche altri importanti dicasteri. Viene considerato un trasformista, per avere creato ...