Harry e Meghan, «invitati d’onore» alle nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz (Di giovedì 30 luglio 2020) Potrebbe essere un matrimonio speciale a riportare in Europa – Covid permettendo – Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal Sun, infatti, i Sussex sono «in cima alla lista degli invitati» per le nozze di Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, e la fidanzata Nicole Peltz, attrice ed ereditiera, che si dovrebbe celebrare prossimamente, forse in Puglia. Leggi su vanityfair

