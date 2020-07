“Hacker cinesi hanno attaccato il Vaticano”. Pechino: congetture (Di giovedì 30 luglio 2020) Hacker cinesi avrebbero infiltrato la rete di computer del Vaticano, secondo l'azienda statunitense di cybersicurezza Recorded Future. La notizia, riportata da New York Times e Reuters, cade sullo sfondo delle perduranti tensioni tra Pechino e Washington, e in un periodo durante il quale Santa Sede e Governo cinese starebbero negoziando il rinnovo di uno storico accordo, inizialmente siglato nel 2018, per le nomine episcopali in Cina.Secondo l'azienda statunitense, gli hacker avrebbero attaccato le comunicazioni tra il Vaticano e la Chiesa cattolica a Hong Kong con metodi già usati in passato dagli hacker cinesi. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, citato dal Global Times, ha dichiarato che per stabilire la natura degli incidenti alla cyber-sicurezza servono prove sufficienti durante le ... Leggi su ilfogliettone

