Gates contro i test per il Covid-19: risultati in ritardo (Di giovedì 30 luglio 2020) Bill Gates contro i test per il Covid che vengono attualmente utilizzati in tutto il mondo per riscontrare la positività al nuovo Coronavirus. Secondo l'ex di Microsoft sarebbero solo una perdita di tempo, perché prima di avere i risultati possono passare molti giorni, persino una settimana. Alla CNBC parla addirittura di spreco, perché i risultati dei test dovrebbero arrivare prima, così da permettere alle persone di cambiare i propri comportamenti, proteggendo gli altri e non infettandoli. Per lui è una follia il dover aspettare anche solo pochi giorni, perché questo non consente a chi è potenzialmente positivo di isolarsi subito.Secondo il filantropo, che sottolinea come un'altra priorità dovrebbe essere ... Leggi su blogo

NewsMondo1 : Bill Gates, ‘Test per il Covid uno spreco, i tempi sono troppo lunghi’ - GoodbyePopulism : @MinaA8I96793095 @Corriere Bill Gates sta parlando dei tamponi per il #COVID19 (non serve neanche aprire l'articolo… - guig73 : La storia ad uso e consumo: in India lo hanno capito già 3000 anni fa per questo venerano Covinda. Già allora si e… - Tydeus50563754 : @zanchettin83 @giulioenrico @pellegrino_fra @Riccardo72R @ricpuglisi @antonioripa @LorenzoRocco6 @bicidiario… - generacomplotti : RT @marcoluccitti: La guerra di Trump contro l'OMS, Bill Gates e i poteri forti -