Friuli di Venezia Giulia, 8 persone ricoverate: “Hanno la legionella” (Di giovedì 30 luglio 2020) In Friuli di Venezia Giulia sono state ricoverate 8 persone positive alla legionella, il virus che attacca le vie respiratorie. In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing Post, 8 persone sono state ricoverate all’Ospedale di Pordenone in quanto sono risultate positive alla Legionella. I pazienti, in un primo momento, visto che … L'articolo Friuli di Venezia Giulia, 8 persone ricoverate: “Hanno la legionella” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

matteosalvinimi : ?? SACROSANTE PAROLE! @M_Fedriga: 'Il Friuli Venezia Giulia non è disposto ad accogliere altri immigrati irregolari… - HuffPostItalia : Legionella in Friuli Venezia Giulia, 8 persone in ospedale: 'Non è allarme, ma non fate docce' - Agenzia_Ansa : Allerta temporali su Emilia Romagna e Lombardia. Precipitazioni sparse anche su Liguria, Veneto e Friuli Venezia Gi… - Yuuko_12340 : RT @Italia: Restart. Ripartiamo con sensazioni nuove, con sentimenti puri, con fragranze uniche, con naturale dolcezza , spaziando tra mer… - FantonBarbara : RT @identitagolose: La ristorazione rinasce anche a Nordest: 20 piatti-simbolo che lo testimoniano. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Friuli di Venezia Giulia, 8 persone ricoverate: “Hanno la legionella”

In Friuli di Venezia Giulia sono state ricoverate 8 persone positive alla legionella, il virus che attacca le vie respiratorie. In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing ...

Coronavirus: 289 nuovi casi, 12.616 (+9) attualmente positivi, 35.129 i deceduti (+6), 199.031 i guariti (+275)

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, mercoledì 29 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 246.776 ...

In Friuli di Venezia Giulia sono state ricoverate 8 persone positive alla legionella, il virus che attacca le vie respiratorie. In Friuli di Venezia Giulia, come riportato dal portale online Huffing ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, mercoledì 29 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 246.776 ...