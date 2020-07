Focolaio di legionella in Friuli Venezia Giulia: “Nessun allarme, ma non fate la doccia” (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ stato segnalato un piccolo Focolaio di legionella ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia: a riportare la notizia è il Messaggero Veneto, secondo cui, nell’arco di 4 giorni, 8 persone sono state ricoverate nell’ospedale di Pordenone, con sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Tutte sono state sottoposte in via precauzionale a tampone: nessuno è risultato positivo al Coronavirus, la diagnosi è stata invece legionella. Secondo le autorità non si può parlare di emergenza ma si consiglia di non fare la doccia, come ha riferito il Messaggero Veneto. Il genere legionella comprende 61 diverse specie e circa 70 siero gruppi, ma non tutte sono state associate a casi di malattia nell’uomo: la ... Leggi su meteoweb.eu

