Facebook E gg | il tool per chi è nostalgico di com' era Internet negli anni ' 90

Facebook ha realizzato una piattaforma che ti consente di creare nuovi modelli per realizzare e ideare pagine di siti web, manifesti, immagini già pronte all'uso con tutti i tipi di caratteri, stili, colori a disposizione. Si chiama E.gg ed è la giusta miscela tra il kitsch e il colore dei portali che hanno caratterizzato il web negli anni '90 e gli strumenti super-moderni dei giorni nostri. Una sorta di mix tra testi, immagini e stili che ti permette di creare un nuovo canvas in pochi secondi e avere collage, film, album, romanzi e ogni altro genere di formato lasciando libero spazio alla fantasia. Una sorta di studio di grafica e design in miniatura a portata di app per iOS e Android. Sulla scheda vuota, chiamata tela o canvas, l'utente può aggiungere contenuti multimediali, ...

