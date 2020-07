"Difendo Budelli, non possono sfrattarmi". Custode del paradiso in lotta contro il Parco (Di giovedì 30 luglio 2020) Stretta per tutelare l'arcipelago. Il modenese Mauro Morandi raccoglie le firme per convincere il ministro a lasciarlo come guardiano. "Ho 81 anni, ne ho passati 31 su un'isola deserta. Non posso ... Leggi su quotidiano

"Difendo Budelli, non possono sfrattarmi" Il custode del paradiso in lotta contro il Parco

"Quello che ho già fatto due anni fa: una raccolta di firme per convincere il ministro all’Ambiente, che ora è Sergio Costa, a lasciarmi qui. Allora ne raccolsi 18mila, anche adesso sono sulla buona s ...

L’isola di Budelli blindata, accessibile in parte e solo per cinque ore

LA MADDALENA. – Da oggi ombrelloni, tende, asciugamani e zaini non possono più toccare la sabbia delle spiagge dell’isola di Budelli, il più famoso isolotto dell’arcipelago di La Maddalena, minacciato ...

