Caputo raggiunge i 20 gol e vince la scommessa: lo attende una cena con Del Piero (Di giovedì 30 luglio 2020) Cicco Caputo ha segnato 21 gol in questo campionato e ora attende una chiamata di Alex Del Piero per pagare la scommessa E ora Ciccio Caputo non vede l’ora di sedersi al tavolo insieme ad Alessandro Del Piero. L’attaccante del Sassuolo ha messo a segno una doppietta contro il Genoa e tagliando il traguardo dei 20 gol in campionato. L’ex Empoli è ora a 21 centri e ha vinto la scommessa con l’ex capitano della Juve, suo idolo. Del Piero aveva infatti promesso a Caputo che se avesse raggiunto i 20 goal, sarebbero andati a cena insieme. «Io sono veramente contento per questo traguardo che ho raggiunto, è un record personale e credo anche di tutto il Sassuolo. Del ... Leggi su calcionews24

