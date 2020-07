Calciomercato Lazio, c’è l’offerta a David Silva (Di giovedì 30 luglio 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbe fatto pervenire la loro offerta a David Silva La Lazio è a caccia del colpo di mercato a effetto. Il club biancoceleste avrebbe infatti messo nel mirino David Silva, in procinto di svincolarsi dal Manchester City e quindi acquistabile a zero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe fatto pervenire allo spagnolo un’offerta da circa quattro milioni a stagione per tre anni. Lo spagnolo si sarebbe preso qualche giorno per decidere e per considerare anche le alternative: Valencia, Betis e Al Sadd su tutte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Allenamento mattutino per la Prima Squadra della Capitale, che si è ritrovata alle ore 10:00 all'interno del Centro Sportivo di Formello. Scarico, terapie e messaggi per i giocatori che hanno disputat ...

I biancocelesti hanno archiviato la qualificazione in Champions League. Lotito e Tare sperano di consegnare a Simone Inzaghi una rosa ambiziosa sia in Italia che in Europa. Tanti i nomi sulla lista ...

