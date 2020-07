Calciomercato – Affari e trattative 30 luglio – Osimhen ha firmato, via libera per Milik alla Juve; Barcellona sempre su Lautaro (Di giovedì 30 luglio 2020) Giornata intensa di Calciomercato quella che si sta vivendo in queste ore notturne con il Napoli che ha finalmente chiuso l’affare Osimhen che di conseguenza libera Milik per la Juve, mentre il Barcellona detta le leggi per Lautaro. Tantissimi gli Affari e le trattative in corso. Napoli-Osimhen: finalmente la firma Victor Osimhen è un giocatore del Napoli, adesso manca solo l’ufficialità. L’attaccante ha infatti firmato il contratto e tutti i documenti sono stati sistemati. Nelle prossime ore arriverà l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, ma l’operazione è stata conclusa. Via libera per Milik ... Leggi su giornal

Mediagol : #VIDEO #Calciomercato, gli affari più curiosi della storia: trasferimenti in cambio di birra e gamberetti, la truff… - Mediagol : #Video #Calciomercato, gli affari più curiosi della storia: trasferimenti in cambio di birra e gamberetti, la truff… - Filippo88392901 : RT @armagio: Dopo aver preso 240 milioni per #Neymar il #Barcellona ha speso 300 milioni tra #Coutinho e #Dembele. Ricordate cifre del gene… - infoitsport : Calciomercato Juventus, Paratici fa affari a Roma: 2 idee per il futuro - Cucciolina96251 : RT @armagio: Dopo aver preso 240 milioni per #Neymar il #Barcellona ha speso 300 milioni tra #Coutinho e #Dembele. Ricordate cifre del gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Affari Calciomercato – Affari e trattative 30 luglio – Osimhen ha firmato, via libera per Milik alla Juve; Barcellona sempre su Lautaro Giornal Calciomercato Roma, presto l’ufficialità del nuovo acquisto

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Il Romanista, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto per quanto riguarda l’attaccante spagnolo Pedro La Roma e Pedro, un matrimonio già i ...

RADIOMERCATO: tutti i nomi accostati al Parma, siamo già a quota 26

Torna la rubrica di Sportparma RADIOMERCATO, una bussola per orientarsi nella foresta del mercato di serie A che aprirà i battenti ufficialmente martedì 1 settembre e chiuderà lunedì 5 ottobre alle or ...

Calciomercato Roma, secondo quanto riportato da Il Romanista, a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto per quanto riguarda l’attaccante spagnolo Pedro La Roma e Pedro, un matrimonio già i ...Torna la rubrica di Sportparma RADIOMERCATO, una bussola per orientarsi nella foresta del mercato di serie A che aprirà i battenti ufficialmente martedì 1 settembre e chiuderà lunedì 5 ottobre alle or ...