Brugherio, carabinieri si arrampicano e salvano anziana dall’incendio (Di giovedì 30 luglio 2020) I carabinieri della stazione di Brugherio (MB) insieme ai militari della sezione radiomobile, sono intervenuti questa notte in una palazzina di via Italia dove è scoppiato un incendio e hanno messo in salvo un’anziana donna. L’incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in un appartamento posto al 1° piano di una palazzina. I carabinieri, primi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Brugherio, carabinieri si arrampicano e salvano anziana dall’incendio proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

cangelmar : RT @Affaritaliani: Incendio, carabinieri salvano anziana scalando il balcone - Affaritaliani : Incendio, carabinieri salvano anziana scalando il balcone - il_PuntoNotizie : Incendio a Brugherio, anziana salvata dai carabinieri - zazoomblog : Brugherio incendio in via Italia: carabinieri salvano donna tra le fiamme - #Brugherio #incendio #Italia: - ilNotiziarioInd : Brugherio, carabinieri si arrampicano e salvano anziana dall'incendio - -