Brie Larson: la cover di The 1, di Taylor Swift (Di giovedì 30 luglio 2020) Brie Larson ha pubblicato una cover dell’ultimo successo musicale di Taylor Swift, The 1, la prima traccia dell’album Folklore Anche Captain Marvel è una fan di Taylor Swift! L’attrice premio Oscar Brie Larson ha infatti condiviso sul proprio account Instagram la cover di uno degli ultimi successi di Taylor Swift: si tratta della canzone The 1, la prima traccia di Folklore, album pubblicato dalla bella cantante la scorsa settimana. Già durante il giorno dell’uscita di venerdì scorso, Folklore ha battuto qualsiasi record di ascolti sulle piattaforme streaming Spotify, Apple Music e Amazon Music. Folklore è stato descritto come un ... Leggi su tuttotek

FiersdetreGEEK : RT @staybeautitay: Brie Larson YOU ARE THE 1 FIEJFKDJXOSJDJDJFJDJ - staybeautitay : Brie Larson YOU ARE THE 1 FIEJFKDJXOSJDJDJFJDJ - mogotica : que rico un quesito brie larson - linpheadreams : BRIE LARSON BRIE LARSON BRIE LARSON - oppugnoclaire : brie larson cantando taylor swift esse eh o tweet -

