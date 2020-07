Borgo San Giovanni, Quaini lascia la corsa elettorale (Di giovedì 30 luglio 2020) "A tutti coloro che hanno sostenuto la nostra lotta politica locale in questi lunghi dieci anni, con grande rammarico, intendo comunicare la mia decisione di non partecipare alle prossime elezioni". ... Leggi su ilgiorno

ComuneZagarolo : INCENDIO DEL MONTE GINESTRO A CASTEL SAN PIETRO ROMANO – IL COMUNE DI ZAGAROLO ESPRIME VICINANZA AL BORGO PRENESTIN… - Miti_Vigliero : Successo per l'iniziativa promossa a San Giovanni in Galdo: alloggio gratis per una settimana per conoscere le bell… - ANSA_ViaggiART : È intitolata “I sensi del #mare” l’opera di Marco Nereo Rotelli, un #ponte di luci tricolori che il 3 agosto a… - secolourbano : RT @TurismoBergamo: San Giovanni Bianco è un pittoresco borgo della Val Brembana. Da sempre meta delle vacanze estive di chi ama fuggire da… - cuttaia_tony : RT @matteo_rossino: Nell'ex ditta San Giorgio Aromi di Borgo Vittoria si spaccia e stanotte lo abbiamo scritto a chiare lettere. Comunque p… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo San Borgo San Giovanni, Quaini lascia la corsa elettorale IL GIORNO Quaini lascia la corsa elettorale

"A tutti coloro che hanno sostenuto la nostra lotta politica locale in questi lunghi dieci anni, con grande rammarico, intendo comunicare la mia decisione di non partecipare alle prossime elezioni". C ...

Otto nuovi hotel di lusso e campo da golf a Sa Testa

Oggi la presentazione della pianificazione pensata dall’amministrazione Nizzi Dopo il via libera del Consiglio i cittadini potranno presentare le osservazioni OLBIA. Maratona Puc. Oggi e domani il van ...

"A tutti coloro che hanno sostenuto la nostra lotta politica locale in questi lunghi dieci anni, con grande rammarico, intendo comunicare la mia decisione di non partecipare alle prossime elezioni". C ...Oggi la presentazione della pianificazione pensata dall’amministrazione Nizzi Dopo il via libera del Consiglio i cittadini potranno presentare le osservazioni OLBIA. Maratona Puc. Oggi e domani il van ...