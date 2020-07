Barcellona-Napoli, l’UEFA risponde a De Laurentiis: “Ecco dove si giocherà” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto”. È quanto dichiarato dall’UEFA all’ANSA, in risposta alle perplessità espresse in giornata dal patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei ha parlato dell’opportunità di giocare in una sede più sicura, ma da Nyon hanno corretto il tiro, in attesa di eventuali notizie poco incoraggianti dalla Catalogna, che cambierebbero la situazione. Ad oggi però c’è ottimismo: si giocherà al Camp Nou. L'articolo Barcellona-Napoli, l’UEFA risponde a De ... Leggi su anteprima24

claudioruss : De Laurentiis :'La Uefa e Barcellona-Napoli? Imbarazzante: senti arrivare dalla Spagna grandi perplessità e paure,… - Sport_Mediaset : #JuventusLione e #BarcellonaNapoli: le due sfide di #ChampionsLeague in chiaro su Canale 5. Il 7 agosto la sfida… - SkySport : Champions League, Barcellona-Napoli potrebbe non giocarsi al Camp Nou - sportli26181512 : La Uefa a De Laurentiis: 'Barcellona-Napoli al Camp Nou': Le dichiarazioni in risposta alle perplessità del preside… - Salvato95551627 : RT @FNSBlog: Barcellona Napoli in chiaro su Canale 5. ?? -