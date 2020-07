A2A conferma investimenti record nel semestre. Mazzoncini: “Ottimisti su futuro” (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – A2A chiude il 1° semestre del 2020 con un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a 154 milioni di euro, in calo rispetto a quello registrato nel corrispondente periodo del 2019 (166 milioni di euro). Il risultato sconta l’impatto della crisi innescata dall’emergenza sanitaria, che ha avuto impatto sui ricavi commerciali ed ha provocato un aumento dei costi. Guardando agli indicatori operativi, il calo della domanda di energia si è riflesso sui ricavi, che si sono attestati e 3.181 milioni di euro, in contrazione del 14,3% rispetto all’anno precedente. Il Margine operativo lordo di 559 milioni di euro risulta in calo di 23 milioni di euro rispetto al primo semestre 2019 (-4%). Il Risultato Operativo Netto, pari a 281 milioni di euro, è in calo di 46 milioni di euro rispetto ai primi sei mesi del ... Leggi su quifinanza

