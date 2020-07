WhatsApp, stop alle notifiche moleste: in arrivo la disattivazione permanente (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se siete genitori e quindi parte di un gruppo scuola su WhatsApp o avete diversi amici in giro per l’Italia con cui mantenete i rapporti tramite il popolare programma di instant messaging, sapete di cosa sto parlando: nei momenti meno opportuni, ad esempio durante le ore di lavoro o magari quelle dedicate allo svago, il vostro smartphone vi notifica sfilze di nuovi messaggi, che interrompono la routine di quel momento distraendovi spesso, inutilmente). Ovviamente la app, parte della grande famiglia Facebook, dà da diverso tempo l’opportunità all’utente di silenziare le notifiche provenienti da un gruppo o utente specifico, con un lasso di tempo massimo di un anno. Se questo non vi basta. gioite: gli sviluppatori stanno testando una nuova funzione che vi consentirà di disattivare le notifiche in ... Leggi su ilfattoquotidiano

CiociariaO : #Frosinone. Stop alle file alle Poste: il turno allo sportello ora si prenota con Whatsapp - antarrtica : in pratica entro su whatsapp solo per dire a quelli dell'uni se ci sono o no per vederci stop - LiguriaNotizie : Alla Poste stop alle code: si prenota l’operazione con Whatsapp - LiguriaNotizie : Alla Poste stop alle code: si prenota l’operazione con “Whatsapp” -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp stop WhatsApp, stop alle notifiche moleste: in arrivo la disattivazione permanente Il Fatto Quotidiano WhatsApp, stop alle notifiche moleste: in arrivo la disattivazione permanente

Se siete genitori e quindi parte di un gruppo scuola su WhatsApp o avete diversi amici in giro per l’Italia con cui mantenete i rapporti tramite il popolare programma di instant messaging, sapete di c ...

Scostamento di bilancio, stasera il voto. Vale 25 miliardi

Roma, 29 luglio 2020 - Stasera in Senato si vota lo scostamento di bilancio per 25 miliardi, che permetterà di ottenere le risorse per coprire il nuovo dl agosto con sgravi fiscali e proroghe degli am ...

Se siete genitori e quindi parte di un gruppo scuola su WhatsApp o avete diversi amici in giro per l’Italia con cui mantenete i rapporti tramite il popolare programma di instant messaging, sapete di c ...Roma, 29 luglio 2020 - Stasera in Senato si vota lo scostamento di bilancio per 25 miliardi, che permetterà di ottenere le risorse per coprire il nuovo dl agosto con sgravi fiscali e proroghe degli am ...