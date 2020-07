Ultimo a Catania nel 2021, come riconvertire i biglietti acquistati per Messina (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ultimo a Catania nel 2021. Il concerto inizialmente in programma per il 15 luglio 2020 allo Stadio San Filippo di Messina è stato rimandato e spostato a Catania. A causa del diniego da parte del Comune di Messina, non è stato possibile riprogrammare il concerto di Ultimo in Sicilia nello stadio di Messina. L'evento si sposta quindi allo Stadio Cibali di Catania, che si appresta ad ospitare gran parte degli eventi dal vivo inizialmente previsti a Messina. Il concerto di Ultimo in Sicilia verrà riprogrammato con due date a Catania presso lo Stadio Cibali nei giorni 12 e 13 luglio 2021.I possessori del biglietto della data di ... Leggi su optimagazine

team_world : ++ ULTIMO IN TOUR IN SICILIA ++ #Ultimo, porterà il suo Tour, #Stadi2021, a Catania per due imperdibili date fissa… - crazy_federica : RT @team_world: ++ ULTIMO IN TOUR IN SICILIA ++ #Ultimo, porterà il suo Tour, #Stadi2021, a Catania per due imperdibili date fissate il 12… - MeHugIdols : RT @team_world: ++ ULTIMO IN TOUR IN SICILIA ++ #Ultimo, porterà il suo Tour, #Stadi2021, a Catania per due imperdibili date fissate il 12… - caro_roden : RT @team_world: ++ ULTIMO IN TOUR IN SICILIA ++ #Ultimo, porterà il suo Tour, #Stadi2021, a Catania per due imperdibili date fissate il 12… - FabulousMixx : RT @team_world: ++ ULTIMO IN TOUR IN SICILIA ++ #Ultimo, porterà il suo Tour, #Stadi2021, a Catania per due imperdibili date fissate il 12… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo Catania Ultimo concerto Sicilia 2021: biglietti Catania e voucher Messina Team World Corsa d’auto clandestina sulla Palermo-Catania, quattro persone indagate (VIDEO)

La Polizia Stradale di Catania ha eseguito 4 decreti di perquisizione domiciliare, emessi dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea, che ha coordinato le indagini, a carico di altrettante pers ...

Da Cosa nostra all'eolico, la reunion tra De Donno e Li Pera

Come un capodoglio nelle profondità più buie del mare. La storia di Giuseppe Li Pera, geometra nato quasi 71 anni fa a Polizzi Generosa, sulle Madonie, e poi stabilitosi a Caltanissetta, ricorda un po ...

La Polizia Stradale di Catania ha eseguito 4 decreti di perquisizione domiciliare, emessi dalla Procura Distrettuale della Repubblica etnea, che ha coordinato le indagini, a carico di altrettante pers ...Come un capodoglio nelle profondità più buie del mare. La storia di Giuseppe Li Pera, geometra nato quasi 71 anni fa a Polizzi Generosa, sulle Madonie, e poi stabilitosi a Caltanissetta, ricorda un po ...