Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Un buongiorno dalla redazione a Gabriella lui in studio nella giornata della proroga dello stato di emergenza per coronavirus al 15 ottobre la richiesta e alla camera dopo l’approvazione di ieri in Senato e Si attenderà poi il via libera da parte del Consiglio dei Ministri in serata Il virus continua a circolare queste le parole di ieri del presidente del consiglio Giuseppe Conte le opposizioni attaccano Intanto però risalgono contagi 212 ieri e 12 decessi a fine agosto Il comitato tecnico-scientifico farà la sua valutazione finale sulla riapertura delle scuole in si lavora alle dl di agosto con il ministro dell’economia Roberto Gualtieri che anticipa conterrà pochi articoli Si toccheranno sicuramente alcuni settori tra cui Automotivee turismo ci saranno misure a ... Leggi su romadailynews

GDF : #GDF #Latina: #sequestro #antimafia di beni, per un valore di oltre 4 milioni di euro, ad un imprenditore operante… - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - fanpage : Brasile, 40.000 nuovi casi di Coronavirus e 921 morti - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 29-07-2020 ore 13:10: romadailynews radiogiornale l’appuntamento… - PianetaMilan : #Coronavirus - #Arnault e @LVMH: nel 2020 utile in calo dell'84% - @acmilan #Milan #AcMilan #LVMH -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Azzolina: Obbligo mascherine in classe? Decideremo in agosto Fanpage.it Il Lecce aggrappato alla matematica: vincere a Udine potrebbe non bastare

LECCE - A Udine per vincere, nella speranza che, al contempo, il Genoa perda o, al massimo, pareggi a Sassuolo. Questa combinazione di risultati terrebbe il Lecce in corsa per la salvezza sino agli ul ...

Il Mattino – Osimhen al Napoli oggi: pagamento dilazionato fino al 2023, un affare da 55 milioni

Manca soltanto l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante nigeriano per rendere concreta la notizia. L’edizione odierna de Il ... D’Avila si sono incontrati a Milano per limare gli ultimi dettagli dell ...

LECCE - A Udine per vincere, nella speranza che, al contempo, il Genoa perda o, al massimo, pareggi a Sassuolo. Questa combinazione di risultati terrebbe il Lecce in corsa per la salvezza sino agli ul ...Manca soltanto l’ufficialità dell’arrivo dell’attaccante nigeriano per rendere concreta la notizia. L’edizione odierna de Il ... D’Avila si sono incontrati a Milano per limare gli ultimi dettagli dell ...