Udinese-Lecce 1-2, i salentini in corsa per la salvezza. Domenica il finale thrilling Calcio serie A (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vantaggio dell’Udinese e pareggio del Lecce (rigore di Mancosu) nel primo tempo. A dieci minuti dal termine della partita la rete di Lapadula , quello che dà tre punti al Lecce e fanno ancora sperare nella salvezza i salentini. Ciò anche grazie a Sassuolo-Genoa 5-0. Il rovescio dei liguri determina questa classifica in chiave salvezza, a una giornata dalla fine del campionato di Calcio di serie A: Genoa quartultimo con 36 punti, Lecce terzultimo a quota 35. Domenica L'articolo Udinese-Lecce 1-2, i salentini in corsa per la salvezza. Domenica il finale thrilling ... Leggi su noinotizie

