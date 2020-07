Tratta di esseri umani, in Italia oltre 2mila vittime: 161 i minori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un rapporto di Save The Children mette in mostra quelli che sono i numeri riguardanti la Tratta di essere umani in Italia: sono oltre 2000 le vittime Save The Children, nel rapporto “Piccoli Schiavi Invisibili”, in Italia nel 2019 sarebbero state 2033 le vittime della Tratta degli esseri umani. Di queste, l’86% pari a 1762 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

poliziadistato : Mafia nigeriana 47 fermi per associazione mafiosa, tratta di esseri umani, spaccio di droga e sfruttamento della pr… - carlosibilia : La #mafianigeriana è una di quelle più spregiudicate nello sfruttamento della tratta degli esseri umani. Oggi 47 ar… - MarziaLoreti : Se siete conto la tratta degli esseri umani,dovreste essere contro una maggioranza nominata #M5S,@pdnetwork,… - ottosette56 : RT @VITAnonprofit: Lo sfruttamento sessuale dei minori dalle strade all’interno delle case - luca_tessitore : RT @VITAnonprofit: Lo sfruttamento sessuale dei minori dalle strade all’interno delle case -