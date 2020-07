Tenet: le reazioni di chi ha visto in anteprima delle scene in IMAX sono piene di entusiasmo (Di mercoledì 29 luglio 2020) delle persone che lavorano per IMAX hanno potuto vedere in anteprima delle scene di Tenet, nuovo film diretto da Christopher Nolan, ecco le reazioni. Tenet è stato presentato in anteprima tramite la proiezione di alcuni video a delle persone coinvolte nella post-produzione e online sono state condivise le prime reazioni all'atteso film diretto da Christopher Nolan. I primi commenti al lungometraggio che debutterà il 26 agosto nelle sale italiane sembrano pieni di entusiasmo. L'amministratore delegato di IMAX, Rich Gelfond, ha dichiarato durante una conversazione con gli analisti di Wall Street: "Numerose persone di IMAX ... Leggi su movieplayer

Christopher Nolan: ancora un rinvio per Tenet

Dopo gli annunci dell'uscita del film, arriva la rettificaLa casa di produzione Warner Bros ha rimosso Tenet dal calendario delle uscite, provocando delle forti reazioni nel mondo dei cinema e dei tea ...

Dopo gli annunci dell'uscita del film, arriva la rettificaLa casa di produzione Warner Bros ha rimosso Tenet dal calendario delle uscite, provocando delle forti reazioni nel mondo dei cinema e dei tea ...