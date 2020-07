SOS vendemmia, Coldiretti: test gratis ai braccianti rumeni (Di mercoledì 29 luglio 2020) “E’ allarme nelle campagne italiane dove occorre da subito dare la possibilità alle aziende agricole di effettuare i tamponi ai lavoratori stranieri per salvare i raccolti e l’imminente vendemmia messi a rischio dalla chiusura delle frontiere per la pandemia“: ad affermarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, che ha inviato una lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, in riferimento alla proroga dello stato di emergenza. “La pur legittima ordinanza che dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria – sottolinea Coldiretti – priva di fatto agricole le imprese del supporto degli oltre centomila stagionali agricoli che arrivano ogni anno dalla Romania, la comunità più presente nei ... Leggi su meteoweb.eu

Roma, 29 lug. (askanews) - In questo contesto - sostiene la Coldiretti - per favorire le campagne di raccolta sarebbe importante, oltre ai test e alla quarantena attiva, provvedere alla pubblicazione ...

Vendemmia, Coldiretti Cuneo: con l'obbligo di quarantena a rischio gli stagionali dalla Romania

CUNEO CRONACA - Sono oltre 100.000 gli stagionali agricoli che ogni anno arrivano in Italia dalla Romania, per i quali ora torna la quarantena obbligatoria con possibili ripercussioni anche nella Gran ...

