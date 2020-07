Siviglia, c’è un positivo al coronavirus: il retroscena su Banega (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha comunicato la positività al coronavirus di un membro dello staff della prima squadra. Nei giorni scorsi c’erano state polemiche sul centrocampista Banega. Una vigilia tutt’altro che serena. Il Siviglia, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha comunicato tramite i suoi canali ufficiali la positività al coronavirus di un membreo della prima squadra. Non è chiaro se si tratti di un calciatore o di una persona dello staff tecnico. Come si legge nella nota pubblicata dal club, il Siviglia ha celermente informato tutte le autorità sportive e sanitarie competenti di questa circostanza. Inoltre ha mandato in isolamento la persona risultata positiva. Allo ... Leggi su bloglive

