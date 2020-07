Serena Enardu, incidente domestico nella notte. E parla dell’incontro con Pago (Di mercoledì 29 luglio 2020) notte di paura per Serena Enardu: l’influencer sarda ha raccontato nelle sue stories di Instagram di aver avuto un incontro ravvicinato con le blatte. Come lei stessa ha spiegato, dopo aver visto un insetto nella sua cucina, ha deciso di eliminare il problema alla radice spruzzando medicinale disinfettante in tutta la casa. Tra acqua bollente e acido muriatico, però, i vapori hanno invaso l’ambiente e la Enardu ha anche ammesso di aver avuto paura di essersi intossicata. Non ho dormito tutta la notte, ho finito alle quattro. Mi devo essere intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima, perché ho inalato tutti gli acidi. Ho sigillato anche la cucina. Poi per fortuna ho trovato la blatta stecchita sotto un ... Leggi su dilei

