Senato e Camera, ok allo scostamento di bilancio | Conte: 'Maggioranza forte' (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'aula del Senato e quella della Camera hanno approvato la risoluzione sullo scostamento di bilancio , in vista del decreto agosto. A Palazzo Madama i voti favorevoli sono stati 170, 9 in più rispetto ... Leggi su tgcom24.mediaset

gennaromigliore : Mai come in questi giorni ci rendiamo conto di quanto pericolose possano essere le bufale. Anche e soprattutto in c… - marcodimaio : La proposta di legge di @ItaliaViva per istituire una commissione di inchiesta sulle #fakenews è appena passata all… - ItaliaViva : Approvata alla Camera la Commissione d'Inchiesta sulle Fake News, la prima proposta che Italia Viva ha presentato.… - salidaparallela : RT @petergomezblog: Scostamento di bilancio e piano di riforme, la maggioranza è compatta: 170 sì al Senato. Via libera anche alla Camera h… - RichardMardukas : @borghi_claudio Leggo che però abbiamo mantenuto a sorpresa due commissioni in senato. Spero che anche la camera ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato Camera “Il Senato è una delle camere più alte”, il lapsus della senatrice del M5s Il Fatto Quotidiano Proroga emergenza, il presidente del Consiglio: “Scelta obbligata”

Risponde alle apposizioni e difende l’operato e le scelte dell’esecutivo Giuseppe Conte. Durante l’informativa a Montecitorio e prima di incassare il via libera anche della Camera – dopo quello di ier ...

Coronavirus, ora è ufficiale: lo Stato di Emergenza prorogato al 15 ottobre. Le parole di Conte alla Camera

2' di lettura Ancona 29/07/2020 - Era stato anticipato dal premier Conte il 10 luglio, ora è ufficiale: lo stato di emergenza a causa del Coronavirus sarà prolungato fino al 15 ottobre. Dopo l'ok del ...

Risponde alle apposizioni e difende l’operato e le scelte dell’esecutivo Giuseppe Conte. Durante l’informativa a Montecitorio e prima di incassare il via libera anche della Camera – dopo quello di ier ...2' di lettura Ancona 29/07/2020 - Era stato anticipato dal premier Conte il 10 luglio, ora è ufficiale: lo stato di emergenza a causa del Coronavirus sarà prolungato fino al 15 ottobre. Dopo l'ok del ...