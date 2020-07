Salvini a Conte “L’emergenza c’è solo nella vostra testa, ed è un danno per l’Italia” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Molto dura la replica di Matteo Salvini alla richiesta di proroga dello stato di emergenza e alle dichiarazioni di Conte: “Sta mentendo agli italiani”. «Senza emergenza non c’è lo stato d’emergenza. Lei sta mentendo agli italiani, lei sta dicendo bugie». Una dichiarazione forte, netta, espressa dal segretario della Lega Matteo Salvini e rivolta al presidente … L'articolo Salvini a Conte “L’emergenza c’è solo nella vostra testa, ed è un danno per l’Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

