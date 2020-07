Paternò, Galvagno, FdI,: 'Salvo il reparto di endoscopia' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Il reparto di endoscopia dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò è Salvo!', afferma con un respiro di sollievo l'onorevole Gaetano Galvagno. Infatti il pensionamento del reggente del reparto ... Leggi su cataniatoday

GoalSicilia : UFFICIALE-#ProFavara: preso un attaccante ex #Paternò e #Mazara - GoalSicilia : UFFICIALE-#Paternò: ingaggiato l’esterno #Guarnera - GoalSicilia : Il #Paternò e Salvatore #Cocuzza, una storia che continuerà e si proietta verso la #SerieD ???? Qui le prime parole… - GoalSicilia : UFFICIALE-#Paternò: c'è il rinnovo di #Cocuzza - k1ck3_ : @prodkouth sexo no ritmo da bass line c a patern em loof infinito -

Ultime Notizie dalla rete : Paternò Galvagno PATERNÒ. ESEGUITE TRE ORDINANZE RESTRITTIVE 95047 A caccia di wormhole grazie alle onde gravitazionali

Il prossimo obiettivo dei rilevatori di onde gravitazionali sono i wormhole. Un nuovo studio descrive i pattern delle onde gravitazionali che dovrebbe emettere un buco nero in rotazione intorno a un w ...

Smartphone, la batteria mai scarica? Sei una persona responsabile

IL MODO in cui usiamo lo smartphone – dal numero di chiamate in uscita o in entrata alle sessioni di chat su WhatsApp passando per lo stato della batteria o la musica che ascoltiamo – può dire molto d ...

Il prossimo obiettivo dei rilevatori di onde gravitazionali sono i wormhole. Un nuovo studio descrive i pattern delle onde gravitazionali che dovrebbe emettere un buco nero in rotazione intorno a un w ...IL MODO in cui usiamo lo smartphone – dal numero di chiamate in uscita o in entrata alle sessioni di chat su WhatsApp passando per lo stato della batteria o la musica che ascoltiamo – può dire molto d ...