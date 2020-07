Parma, Faggiano: “Gervinho al Benevento? Non vendo nessuno. Kulusevski merita un grande palcoscenico” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Gervinho al Benevento? Non vendo nessuno, se me li chiedono va bene, altrimenti li tengo tutti qui con me“. Queste le dichiarazioni di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma durante un’intervista concessa ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Kulusevski? C’è un inizio ed una fine, merita un grande palcoscenico. Anche fuori dal campo è un professionista, è giusto che faccia la sua carriera – ha proseguito il ds degli emiliani – Ounas e Llorente? Prenderei tutti i giocatori del Napoli, ma attualmente siamo in fase di stallo causa passaggio di proprietà: dobbiamo stare attenti a cosa succede”. Sul rendimento invece dell’estremo difensore del ... Leggi su sportface

