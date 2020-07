Non si può governare il lavoro con le FAQ – Il commento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (28 luglio)Il diritto dell’emergenza derivante dalla pandemia ha fatto venire alla ribalta fonti del diritto tradizionalmente poco note e utilizzate (i famosi e famigerati DPCM, le Ordinanze locali, ecc.). Questo è accaduto perché c’era l’esigenza di decidere in fretta alcune questioni, ma appena si è rimesso in moto il percorso verso la normalità, la scena è stata riconquistata dalle fonti che, in uno Stato di diritto, servono a produrre le regole: le leggi e i decreti legge. Anche sulla materia del lavoro, siamo tornati a una situazione di quasi normalità, anche se si sta verificando un fenomeno molto pericoloso: si approvano norme incomplete o comunque foriere di dubbi interpretativi, e si sceglie di provare a risolvere questi dubbi con strumenti del tutto ... Leggi su open.online

