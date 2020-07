Messi-Inter, le quote: SI 4.00, NO 1.20 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se ne parla tanto, e non c’è da stupirsi. La società ci ha anche messo del suo con quell’immagine che tutti conoscete. Dunque Messi-Inter si potrebbe fare? Marotta ha detto che è impossibile ma sappiamo che ognuno deve fare la sua parte. Anche se la trattativa fosse in stato avanzato perché dovrebbe venircelo a dire … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

Corriere : Messi all’Inter sarebbe un vero affare. In campo e fuori E aiuterebbe tutta la serie A - SkySport : Inter, da Messi sul Duomo al gol di Lautaro - SkySport : Conte: 'Messi? È più facile spostare il Duomo' - infobetting : Messi-Inter, le quote: SI 4.00, NO 1.20 - infoitsport : Bosco a RBN: 'Lo Scudetto? Vedo acidità di stomaco negli avversari. Messi-Inter, sarei contento' -