Madre in overdose si chiude dentro l’auto con le figlie: trovate morte tutte e tre (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono morte insieme alla loro mamma chiuse dentro l’auto. Stando alle prime ricostruzioni, Natalie Chambers, 31 anni, sarebbe morta di overdose e le sue figlie avrebbero perso la vita a causa del caldo dentro al Suv. I fatti risalgono al 23 luglio e quel giorno la temperatura esterna nella zona aveva raggiunto i 34 gradi. Siamo in Texas e la donna aveva parcheggiato la sua auto a Forney dopo aver detto ai familiari che avrebbe portato le bimbe a teatro. Le telecamere del parcheggio non hanno filmato nessuno entrare e uscire dalla vettura per 24 ore. Le forze dell’ordine sono intervenute, dopo una segnalazione dei genitori, e hanno trovato i tre corpi senza vita. Si attendono i risultati dell’autopsia. “Natalie aveva avuto delle difficoltà in passato ma era stata aiutata ed ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Madre in overdose si chiude dentro l’auto con le figlie: trovate morte tutte e tre - clikservernet : Madre in overdose si chiude dentro l’auto con le figlie: trovate morte tutte e tre - Noovyis : (Madre in overdose si chiude dentro l’auto con le figlie: trovate morte tutte e tre) Playhitmusic - - imarkez : RT @blogsicilia: Due bambine morte intrappolate in un'auto, la madre era andata in overdose - - blogsicilia : Due bambine morte intrappolate in un'auto, la madre era andata in overdose - -

Ultime Notizie dalla rete : Madre overdose Texas, 3 morti in auto: la madre in overdose, bimbe di 2 e 4 anni uccise dal caldo Fanpage.it Due bambine morte intrappolate in un’auto, la madre era andata in overdose

Due sorelle di due e quattro anni sono morte a causa di un colpo di calore in un’auto dopo che la madre, che era con loro, è andata in overdose. Come raccontato su Metro.Co.Uk., Izabel ed Elise Chambe ...

Texas, 3 morti in auto: la madre in overdose, bimbe di 2 e 4 anni uccise dal caldo

Due sorelle di due e quattro anni sono state trovate morte in un’auto insieme alla loro mamma, di 31 anni. La tragedia, registrata in Texas, risale a giovedì scorso e secondo quanto emerso nelle ultim ...

Due sorelle di due e quattro anni sono morte a causa di un colpo di calore in un’auto dopo che la madre, che era con loro, è andata in overdose. Come raccontato su Metro.Co.Uk., Izabel ed Elise Chambe ...Due sorelle di due e quattro anni sono state trovate morte in un’auto insieme alla loro mamma, di 31 anni. La tragedia, registrata in Texas, risale a giovedì scorso e secondo quanto emerso nelle ultim ...