“L’ascensore è rotto, guardate mio padre cosa è costretto a fare con la gamba ingessata”: la denuncia da un ospedale di Napoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Mio padre, con la gamba ingessata, è stato costretto a salire le scale col sedere per terra per quattro piani“. La denuncia, attraverso un video, arriva dall’ospedale Pellegrini di Napoli. “È una vergogna”, ha proseguito la signora, “non avevano nemmeno una carrozzina”. Il filmato è stato pubblicato dal consigliere dei Verdi in Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha fatto sapere di aver allertato il direttore dell’Asl Napoli 1. L'articolo “L’ascensore è rotto, guardate mio padre cosa è costretto a fare con la gamba ingessata”: la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : “L’ascensore è rotto, guardate mio padre cosa è costretto a fare con la gamba ingessata”: la denuncia da un ospedal… - jacklamotta75 : @VincenzoDeLuca dov'è l'eccellenza mondiale della sanità campana? Napoli, ospedale Pellegrini: ascensore rotto e i… - vespamayer : @rumba_magica @Andrea751201 Ti si è rotto pure l'ascensore? - martinaland15 : Ho un quintale di valigi e l’ascensore è rotto Buongiorno anche a voi - MProfessionisti : L’ascensore sociale dell’avvocatura italiana si è rotto -

Ultime Notizie dalla rete : “L’ascensore rotto Sei di Palermo se… « Palermo blog Rosalio.it