Inter, Vieri: “Dove sono ora quelli che dicevano che Lukaku non era buono?” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attraverso una serie di Instagram Stories, l’ex calciatore Bobo Vieri ha preso le difese di Romelu Lukaku, sottolineando la splendida stagione dell’attaccante dell’Inter e lanciando un appello a tutti coloro che lo screditavano e lo criticavano, accusandoli di non capire di calcio. “Dove sono tutti quei pappagalli che dicevano che Lukaku non era buono? Dove siete finiti? Non capite niente, lasciate stare il calcio. Non fa per voi” ha tuonato il 47enne. Leggi su sportface

Christian Vieri, meglio conosciuto come Bobo o Zingaro del calcio, per aver militato in tredici squadre diverse, è considerato uno dei centravanti più forti della storia del calcio italiano. Con circa ...

Christian Vieri, lite con un amico di vecchia data: l’indizio su Instagram

L’ex giocatore, fra le altre, di Inter e Milan si gode i suoi figli – due bambine, nate dall’unione con la modella e showgirl Costanza Caracciolo – e la bella stagione senza un amico di vecchia data ...

