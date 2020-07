In Baldur's Gate 3 rischierete di morire nei primi 15 secondi di gioco se non sarete attenti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Baldur's Gate 3 è forse uno dei giochi più attesi, soprattutto dai fan di lunga data del franchise. A tal proposito Larian Studios in un'intervista ha svelato un bizzarro dettaglio che se non viene preso in considerazione può farvi finire il gioco molto presto. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi raccomandiamo di non leggere oltre in quanto potrebbe intendersi una sorta di spoiler.In Baldur's Gate 3, sarete in grado di giocare come una sorta di mezzo vampiro. Il suo nome è Astarion, ed è un personaggio che, più che succhiare sangue lui genera veri e propri vampiri. Tuttavia, come i vampiri di ogni fantasy che si rispetti, non può andare in luoghi senza essere specificamente invitato e, cosa più importante, non può ... Leggi su eurogamer

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios sono entusiasti di annunciare che Avernus, l'ultimo grande aggiornamento per Neverwinter, è ora disponibile su Xbox One e PlayStation 4. Il 19° appuntamen ...

Su GOG è iniziata la promozione Grand RPG Sale: i migliori giochi di ruolo con sconti di tutti i tempi hanno sconti fino al 90% del loro prezzo di copertina. NOTIZIA di Luca Forte — 27/07/2020 Su GOG ...

