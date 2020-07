Imprenditore commerciale (Di mercoledì 29 luglio 2020) Chi è l'L'iscrizione nel registro delle impreseL'obbligo di tenuta delle scritture contabiliGli ausiliari dell'Differenze con altri soggettiChi è l'Torna su Il codice civile definisce la figura dell'Imprenditore come quella di chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.). All'interno di questa vasta categoria, la principale distinzione da operare è quella tra e Imprenditore agricolo. In particolare, è ritenuto , a norma dell'art. 2195 c.c., chi esercita (nei termini di cui all'art. 2082 sopra esaminato): un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di s... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Imprenditore commerciale: Chi è l'imprenditore commercialeL'iscrizione nel registro delle… - 515GlobalEnergy : L' energia idroelettrica costituisce circa il 20% dell'elettricità mondiale e 6% della relativa energia commerciale… - MarioTINTORI : RT @violamad79: Se dovevano costruire un centro commerciale con la COOP (io alla coop nn ci vado più da anni??)nessuno avrebbe detto niente.… - Drugo123 : RT @violamad79: Se dovevano costruire un centro commerciale con la COOP (io alla coop nn ci vado più da anni??)nessuno avrebbe detto niente.… - codapurple : RT @violamad79: Se dovevano costruire un centro commerciale con la COOP (io alla coop nn ci vado più da anni??)nessuno avrebbe detto niente.… -

Ultime Notizie dalla rete : Imprenditore commerciale

IlPiacenza

Dalle difficoltà spesso nascono nuove opportunità. E’ un concetto valido a livello personale, ma può tornare utile anche, più in generale, per una pandemia come quella del Covid-19. E così, piuttosto ...Adesso la risposta arriva dal basso. Ma i sindacati sono scettici. Mentre i mille lavoratori Coop in Sicilia vivono un’estate da incubo, con l’ombra degli esuberi che si staglia sullo sfondo della ces ...