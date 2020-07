Il principio del piacere su Rai 4 giovedì 30 luglio, le anticipazioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) l principio del piacere su Rai 4 giovedì 30 due episodi del crime che arriva dall’Est Prosegue l’appuntamento su Rai 4 con Il principio del piacere, una serie dell’Est Europa ambientata in Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina. Giovedì 30 luglio altri due episodi in prima visione assoluta. La serie arriva in Italia un anno dal rilascio in nell’est ed è il primo paese occidentale a trasmetterlo seguendo Polonia e Ucraina. La serie è distribuita nel mondo da Beta Film con il titolo di The Pleasure Principle ed è composta da 10 episodi da un’ora. Si tratta del primo progetto realizzato tra tre paesi europei. Scritta da Maciej Maciejewski è prodotta da Apple Film Production che in passato ha lavorato con BBC (e non c’entra nulla con ... Leggi su dituttounpop

Prosegue l’appuntamento su Rai 4 con Il Principio del piacere, una serie dell’Est Europa ambientata in Repubblica Ceca, Polonia e Ucraina. Giovedì 30 luglio altri due episodi in prima visione assoluta ...

Grado, il Tar accoglie il ricorso contro lo stop a 2 hotel e a 2 residence

Impugnata la delibera che aveva stabilito la decadenza dei piani particolareggiati dell’ex albergo Bellevue, Ariston, Villaggio Volpera e residence Punta Spin GRADO Il Tribunale amministrativo regiona ...

