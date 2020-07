Graziani: «Con Ibra entusiasmo e carattere, lo confermerei a prescindere» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Graziani, con Ibra entusiasmo e carattere, queste le parole dell’ex azzurro che poi aggiunge una nota importante Graziani, con Ibra entusiasmo e carattere, queste le parole dell’ex azzurro a Radio sportiva, poi aggiunge una nota importante, che fa riflettere ma che fino ad ora pare non essersi mai verificata. entusiasmo E carattere- «Ibra trasmette entusiasmo e carattere, lo confermerei a prescindere a patto che non condizioni nessuno. Se una delle prime volte che non gioca comincia a litigare, mette in difficoltà la squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

