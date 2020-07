Gasperini: “Squadra infinita. I record? Fatti per essere migliorati” – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match con il Parma. Ecco le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match con il Parma. Ecco le sue parole: «Sono tante le volte in cui partiamo al rallentatore. Questa sera abbiamo esagerato, è stato un primo tempo difficile e giocato male sotto tanti aspetti. Questa squadra però è infinita e ha ribaltato la partita nel secondo tempo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo della Champions, che era prioritario. Poi abbiamo migliorato un sacco di record. Cercheremo di conquistare il secondo posto, cerchiamo sempre di mettere delle motivazioni dentro. I record sono Fatti per essere ... Leggi su calcionews24

