Fisco, rimborsi crediti IVA più veloci per gli autonomi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Buone notizie per gli autonomi, che in questo periodo di grave crisi hanno ricevuto un piccolo sostegno dai rimborsi IVA più veloci. Una boccata d’ossigeno per chi vanta un credito con il Fisco. L’Agenzia delle Entrate, secondo quanto si legge in un articolo de Il Sole 24 Ore, ha ridotto i tempi complessivi di rimborso ad imprese, autonomi e professionisti a 72 giorni, ben al di sotto degli 80 giorni impiegati nel 2019. A ridursi sono stati soprattutto i tempi di lavorazione della pratica, scesi a 65 giorni ai 73 precedenti, mentre restano invariati a 7 giorni i tempi di erogazione del credito IVA. Il miglioramento conferma il trend positivo in atto dal 2017, anno in cui ci volevano addirittura 103 giorni per il rimborso del credito IVA (circa 3 mesi e mezzo). All’epoca ... Leggi su quifinanza

