De Luca ai vincitori del concorso | ”Portate entusiasmo” VIDEO

Tempo di lettura: < 1 minuto "Portate una carica di freschezza e di entusiasmo nel vostro nuovo lavoro per far ripartire la macchina comunale". Con questo appello il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca ha dato il suo personale saluto e in bocca al lupo ai 189 vincitori del corso concorso indetto dalla regione Campania. In queste settimane è attesa l'immissione al lavoro di 2500 persone sulle 10.000 che hanno superato la prova. Ma scorreremo la graduatoria ha annunciato il governatore. "Uno degli aspetti importanti di questo concorso è l'immissione di energie fresche in piante organiche che hanno una età media di 60 anni".

Ultime Notizie dalla rete : Luca vincitori Concorsone Regione Campania: De Luca e Napoli incontrano i vincitori SalernoToday Fiat 508C del 1939 vince la Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020

Fiat ha dominato la Coppa d’Oro delle Dolomiti 2020 con le sue auto d’epoca. Il traguardo a Cortina d’Ampezzo è stato tagliato da una Fiat 508C del 1939 guidata dai siciliani Giovanni Moceri e Valeria ...

Hideo Kojima si complimenta con Luca Marinelli: "Con la bandana, un Solid Snake identico!"

Una vera e propria lettera d'amore da parte di Hideo Kojima nei confronti dell'attore nostrano, nonché vincitore di David di Donatello e Coppa Volpi, Luca Marinelli. Tramite un post su Instagram ...

