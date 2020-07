Crolla la domanda di lavoro in provincia di Pisa: in difficoltà i settori più aperti ai mercati internazionali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel periodo luglio-settembre 2020 solo l’11,5% delle imprese con dipendenti Pisane ha in programma di effettuare assuzioni. Si tratta di appena 3.550 posti offerti che segnano un -49% rispetto al medesimo trimestre del 2019. Ad essere particolarmente penalizzati nella fase post emergenza covid i comparti più aperti ai mercati internazionali come il turismo ed il manifatturiero. Un ulteriore elemento di preoccupazione in una fase di per se già molto complicata, è anche il permanere di una quota elevata di posizioni, una su tre, che le imprese Pisane dichiarano di fare fatica a trovare.La gran maggioranza delle imprese Pisane (il 78% del totale) ha però dichiarato, per il primo semestre 2020, un livello occupazionale stabile rispetto allo stesso periodo ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Crolla domanda Crolla l’energia e rincara il cibo. Così l’emergenza coronavirus ha colpito domanda e offerta Il Sole 24 ORE Crolla offerta aerea verso la Sardegna, -50% tra voli e posti e prezzi aumentati

“Gli effetti devastanti dell’emergenza Covid 19 si tradurranno, tra riduzione dei posti disponibili e del numero di voli, in una flessione del 50% dell’offerta aerea della Sardegna. Nonostante dai pri ...

Molteno: Carlo Cottarelli interviene sul Recovery Fund. ''Occorrono investimenti''

I peccati capitali dell'economia italiana. Erano il tema dell'ultimo volume scritto dall'economista Carlo Cottarelli, presentato due anni fa a Molteno (https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=111 ...

