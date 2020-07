Covid-19 in Italia, risalgono i contagi ma diminuiscono i morti. Oms: aumento casi in Europa dovuto a contagi di giovani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sei morti e 289 casi di contagio in più nelle ultime 24 ore in Italia. Questi i dati che emergono dal consueto bollettino della protezione civile nazionale che rappresenta un contagio in evidente crescita. Ieri i nuovi positivi erano stati 212. Attualmente sono positive 12.609 persone, sale a 35.129 il numero dei decessi e a 199.031 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state in Veneto (4), Piemonte (1) e Emilia Romagna (1). Dall'inizio della pandemia nel nostro Paese si sono registrati 246.776 casi. Solo due regioni: Umbria e Basilicata, non registrano nuovi positivi. In tutte le altre si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19.La regione con più positività ... Leggi su ilfogliettone

