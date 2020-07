Caso Consip, ex Ministro Luca Lotti rinviato a giudizio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Luca Lotti è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio. Il processo si terrà il prossimo tredici ottobre. L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti e il generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma con l’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio nell’ambito del Caso Consip. Il processo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

